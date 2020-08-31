إشبيلية يقطع الطريق على كبار أوروبا ويجدد عقد "بونو"

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 06:58 م
بوابة الفجر
وكالات
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أقترب نادي إشبيلية من التعاقد مع الحارس المغربي ياسين بونو لتوقيع عقد لمدة 4 مواسم ستدخل حيز التنفيذ بعد أن يقوم النادي الأندلسي بدفع 4 ملايين إلى جيرونا لشراءه بشكل نهائي.

وكان بونو (29 عاماً) والذي لعب للمنتخب المغربي 11 مباراة، قد انتقل لصفوف إشبيلية معاراً لمدة عام، ورغم خوضه 18 مباراة فقط بقميص النادي، إلا أنه كان أساسياً في المرحلة الأخيرة من بطولة الدوري الأوروبي، الذي توج به النادي الإسباني، بعد تألق واضح من قبل الحارس.

كما انضم بونو للتشكيلة المثالية لـ"يويفا" لبطولة الدوري الأوروبي بعد مساهمته في تتويج فريقه باللقب للمرة السادسة في تاريخه.

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