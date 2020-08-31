فريق من الغطاسين بـ "مياه قنا" ينجح في إزالة الحشائش أمام مأخذ مرشح العرب والنجاجرة بالوقف

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صرح المهندس أحمد صلاح، مدير فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمركز الوقف بقنا، أنه تمكن اليوم فريق السلامة والصحة المهنية من إزالة كمية كبيرة من الحشائش التي تجمعت حول مرشح محطة مياه العرب والنجاجرة، والتي كانت تؤثر على المحطة بمعرفه أبطال فريق الغطاسين.



واضاف انه بدأ العمل في إزالة الجزر العائمة من الحشائش حول مأخذ المحطة من الساعة ٦.٠٠ صباحا حتى ٩.٠٠صباحا بطول ٣٠ مترًا.



واكد الاستاذ عماد محمد العبد مسئول السلامة والصحة المهنية بالفرع على الالتزام الجميع بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية والأمان للعاملين.



وتقدمت الشركة، بخالص الشكر لجميع العاملين الذين يعملون بكد وإخلاص في إنهاء كافة الأعطال والكسور في أوقات حرجة وقياسية، وخاصة العاملين بإدارة السلامة والصحة المهنية من فنيين وعمال، وعلى رأسهم مدير الإدارة المهندس حسني الحفني، والغطاسين مصطفى محمود، وحسن بهيج، وسمير صبري.

