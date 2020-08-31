عميد كلية الحقوق عن اعتداء سيدة على ضابط شرطة: واقعة مستفزة



وتابع عميد كلية حقوق عين شمس أن "الاعتداء على ضابط شرطة يعتبر اعتداء على موظف عام وهي جريمة مجرمة بالقانون"، مردفا: حتى لو مستشار في الأمم المتحدة نحن في دولة قانون ولا يصح أن تقوم بانتهاك القانون، واحترم تصرف الضابط وفق الفيديو المتداول والتحقيقات مستمرة في هذا الملف".



وأمرت نيابة النزهة برئاسة معتز زكريا، بإخلاء سبيل المتهمة التى ظهرت فى فيديو التعدى على ضابط شرطة فى محكمة مصر الجديدة، بكفالة 2000 جنيه.



ووجهت النيابة تهمة التعدى على موظف عام أثناء تأدية واجبه.



وانتشر فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يوثق مشادة كلامية بين ضابط برتبة مقدم، يعمل حرس فى محكمة مصر الجديدة، وسيدة ادعت أنها مستشارة بالأمم المتحدة، قبل أن تعتدي السيدة على الضابط وتخلع "الكتافات" الخاصة به، وتقوم بسبه.



استنكر الدكتور ناجي عبد المؤمن، عميد كلية حقوق عين شمس، اعتداء سيدة على ضابط شرطة داخل محكمة، واصفا المقطع الفيديو لهذا المشهد بأنه مستفز له كمواطن مصري غيور على دولته وسمعة الشرطة.وقال" عبد المؤمن"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الإثنين "ضابط الشرطة كان يطالب السيدة بارتداء الكمامة داخل المحكمة، مشيرا إلى أن السيدة تلفظت بألفاظ خارجة، معقبا: "سمعنا لفظ يعتبر جريمة سب".