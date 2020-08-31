عبد المعز: الأخلاق تساوي حياة الأمة وتقدمها (فيديو)







وفي تصريحات سابقة قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن الإسلام بكل ما اشتمل عليه من عقيدة وعبادة وأحكام فقهية مرتبط بالأخلاق ارتباط وثيق.



وأشار "الطيب"، خلال برنامج "الإمام الطيب" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إن التقوى هى معنى جامع لمكارم الأخلاق، مضيفا أن السمو الخلقي مقصد واضح وغرض أساسي من إقامة أركان الإسلام، منوها بأن العبادات في الإسلام ومكارم الأخلاق وجهان لعملة واحدة. وفي تصريحات سابقة قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن الإسلام بكل ما اشتمل عليه من عقيدة وعبادة وأحكام فقهية مرتبط بالأخلاق ارتباط وثيق.وأشار "الطيب"، خلال برنامج "الإمام الطيب" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إن التقوى هى معنى جامع لمكارم الأخلاق، مضيفا أن السمو الخلقي مقصد واضح وغرض أساسي من إقامة أركان الإسلام، منوها بأن العبادات في الإسلام ومكارم الأخلاق وجهان لعملة واحدة.

أكد الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، على أهمية الأخلاق في المجتمع، وكيف أنها الوسيلة لبلوغ أعلى مراتب الجنة.وقال عبد المعز خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الاثنين: "الأخلاق تساوي حياة أمة وتقدمها، وفي يوم القيامة يبلغ صاحب الأخلاق درجة الصائم القائم".وأضاف "الأخلاق ليست بشيء فرعي أو ثانوي، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم حسب رجل لم يوجد له من الخير شيء الا انه كان رجلا ميسرًا كان يأمر غلامانه بأن يتجاوزوا عن المعسر، فيرد عليه الله سبحانه وتعالى نحن أحق بذلك تجاوزوا عنه وأدخلوه الجنة".