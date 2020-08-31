أتراك طالبوا للجوء يصلون بحرًا إلى اليونان

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 06:46 م
بوابة الفجر
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وصل قاربا صيد على متنهما 26 طالب لجوء تركيا إلى جزيرة خيوس اليونانية، وفق ما أعلن خفر السواحل اليونانيون، امس.

 

وأنقذت دورية لخفر السواحل اليونانيين المجموعة التي تضم أطفالا، السبت، فيما كانت تقترب من الشاطئ.

 

وذكرت وسائل إعلام يونانية، أنّ المواطنين الأتراك طلبوا اللجوء السياسي لدى اليونان، زاعمين أنهم عرضة للاضطهاد من نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

 

ووفق رويترز، عمد راكبان إلى ثقب المركب عند اقترابه من الجزيرة؛ لدفع السلطات لإنقاذهم، ليتم توقيف الراكبين لاحقا.

 

وخضعت المجموعة لفحص فيروس كورونا قبل نقلهم لمركز حجر صحي في ليفكونيا.

 

وقبل ثلاثة أسابيع، وصل قارب آخر على متنه 23 مواطنا تركيا من طالبي اللجوء إلى خيوس.

 

 

 

ومنذ الانقلاب الفاشل ضد حكومة أردوغان، في تموز  2016، تناولت تقارير وصول مواطنين أتراك، وخصوصا موظفين مدنيين وعسكريين، إلى الجزر اليونانية أو دخولهم بشكل غير قانوني عبر الحدود البرية على طول نهر إيفروس.

 

 

 

 

 

وتدهورت العلاقات اليونانية التركية؛ بعد نشر سفينة تنقيب تركية في المياه اليونانية برفقة سفن حربية تركية، في 10 آب/أغسطس.

 

 

 

وثمة تنافس بين تركيا واليونان على الحقوق البحرية المتنازع عليها، وموارد الغاز في شرق المتوسط. وقد بدأ الطرفان تدريبات عسكرية بحرية.

 

 

 

 

 

واليونان وتركيا على خلاف أيضا حول قضايا تشمل الهجرة والتراث البيزنطي في إسطنبول وجزيرة قبرص المقسمة

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