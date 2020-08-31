مقتل ربة منزل على يد زوجها إثر خلافات أسرية بينهما بالمنيا

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لقيت ربة منزل مصرعها اثر تلقيها عدة طعنات على يد زوجها بمركز سمالوط اثر خلافات نشبت بينهما.



تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية، يفيد بتلقيه بلاغا من العميد أحمد الحيني مأمور مركز شرطة سمالوط غرب، يفيد بمقتل ربة منزل في العقد الثاني من عمرها ومقيمة بإحدي قري غرب بمركز سمالوط، وبها عدة طعنات نافذه بجسدها

تم تشكيل فريق بحث من البحث الجنائى لكشف ملابسات الواقعة

وبالانتقال أفادت التحريات الاوليةان المجنى عليها تدعى " خ. ح" 27 عام، مقيمة باحدى قرى سمالوط، جثة هامدة ملقاه علي الأرض وبها طعنات بجسدها





وافادت التحريات الأولية بقيادة الرائد الحسيني الشاروني رئيس مباحث المركز، تبين أن المجنى عليها متزوجة من " ر. م " 35 عام فلاح، وسبق ونشب خلافات زوجية أكثر من مرة وفى يوم الواقعة استخرج سلاح حاد ابيض " ساطور "، وقام بطعن زوجته عدة طعنات متفرقة بالجسد مما جعلها تلفظ أنفاسها الأخيرة علي الفور، والقي فريق البحث القبض على زوج المجنى عليها ارشد عن للسلاح المستخدم.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، بموجب الواقعة، وجاري العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

