أثار حالة من الجدل.. قصة شاب نجح في "دبلوم صنايع" وحصل على هدية ربع مليون جنيه

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 05:47 م
الطالب
الطالب
مارينا بشارة
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الخال والد فهو من أكثر الأمثال الشعبية تداولا في مصر، لكون الخال الاقرب الي والأحب الي ابناء أخواته منذ ولادتهم وقد شهد اليوم الأحد نموذج فريد من نوعه، ليصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي حيث أهدي خال الطالب يوسف جمال، صاحب 19 عامًا، ربع مليون جنيه.

حصوله علي هدية فريدة:
نشر الطالب يوسف جمال، صاحب 19 عامًا، صورته علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بعد أن أهدي خاله ربع مليون جنيه له، كهدية بمناسبة نجاحه وحصوله على مجموع 68% في الدبلوم الفنى الصناعي، مما أثار حالة من الجدل الواسع عقب نشره الصوره برفقة الأموال معبرًا عن فرحته بالهدية.

وعلق يوسف علي الصورة قائلا"مفيش حد بيعمل مع ابن أخته كده، علاقتي بخالي زى علاقة الصحاب ودايما بنهرز ونضحك، هو عنده شركة في الخليج وكان وعدني بمفاجأة لو نجحت، وكنت فاكر انه ممكن يجيبلي موبايل، اتفاجئت بانه بيتصل بيا وبيقول لى انه بعتلي ربع مليون جنيه على البنك، طبعا اتصدمت وماصدقتوش، افتكرت انه بيهزر لحد ما رحت البنك تاني يوم مع والدي وفعلا لقيت المبلغ فى الحساب".

شراء سيارة:
وينوي الطالب يوسف جمال بعد حصوله علي هدية بهذا الحجم، شراء سيارته المفضلة التي يحلم بشرائها.

حلمه التمثيل:
وعن حلمه فهو يسعي بالإلتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، فهو يعشق التمثيل وشارك في أعمال درامية مثل مسلسل "أيوب" مع الفنان مصطفى شعبان، ومسلسل "ابن أصول" مع حمادة هلال.

مشوار فني:
بدأ مشوار الفن منذ عامين ويتمني مشاركة محمد رمضان في أحد أدواره، فيعتبره الممثل المفضل قائلا " نفسي أمثل معاه وقابتله أكتر من مرة، لدرجة إني قعدت أستناه 10 ساعات عشان أقف معاه دقيقة بس عند مكتبه في المهندسين".

الحسد في وجهة نظره:
علق الطالب عن اصابته بالحسد بعد نشره للصورة وكثرة من التفاعلات والمشاركات، والتي وصولت إلى 10 آلاف متابع على حسابه الشخصي في موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، قائلا: "ماخفتش من الحسد عشان أنا بصلي وبقرأ قرآن ومادام أنا برضي ربنا مفيش حاجة هتأذيني".
أثار حالة من الجدل.. قصة شاب نجح في "دبلوم صنايع" وحصل على هدية ربع مليون جنيه
أثار حالة من الجدل.. قصة شاب نجح في "دبلوم صنايع" وحصل على هدية ربع مليون جنيه
أثار حالة من الجدل.. قصة شاب نجح في "دبلوم صنايع" وحصل على هدية ربع مليون جنيه
أثار حالة من الجدل.. قصة شاب نجح في "دبلوم صنايع" وحصل على هدية ربع مليون جنيه
أثار حالة من الجدل.. قصة شاب نجح في "دبلوم صنايع" وحصل على هدية ربع مليون جنيه
أثار حالة من الجدل.. قصة شاب نجح في "دبلوم صنايع" وحصل على هدية ربع مليون جنيه

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