تفاصيل اعتماد نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية 2020 في الدقهلية

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إعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم، نتيجة امتحان الدور الثانى للشهادة الاعدادية " مرحلة التعليم الاساسى وذلك بحضور على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، وذلك بنسبة نجاح بلغت 100%، حيث اوضح وكيل الوزارة ان عدد من تقدمو للامتحان 220 طالب وطالبة، واضاف بان النتيجة الاجمالية للدورين الاول والثانى للشهادة الاعدادية هذا العام بلفت 99.4%، مشيرا الى ان من تقدموا للامتحان بلغ عددهم 102354طالب وطالبة..

وهنأ محافظ الدقهلية الطلاب الناجحين وأولياء أمورهم،متمنيا لهم المزيد من النجاح والتفوق فى مستقبلهم الدراسى والعملي،وأشاد مختار بجهود مديرية التربية والتعليم والقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة.





وعلي صعيد اخر نفى وزير التربية والتعليم المصري، طارق شوقي، صحة الأنباء المتداولة حول اقتصار الدراسة على يومين فقط بالأسبوع في العام الدراسي الجديد بسبب جائحة كورونا.





وقال شوقي، في تصريح له: "إن هذا غير صحيح، ومن نشر هذه الأنباء استند إلى مقترحات قديمة لوزارة الصحة".



وأضاف: "سنعلن تفاصيل العام الدراسي الجديد خلال أيام وبالتالي لا داعي لمثل هذا النوع من الأخبار والتلميحات والاجتهادات".



وكانت بعض المواقع الإخبارية، أوردت أنباء أكدت أن الدراسة ستكون يومين فقط في الأسبوع، وأرفقتها بصورة من المخطط الصحي للحكومة للتعامل مع الطلاب.



ومن المقرر أن ينطلق العام الدراسي الجديد في مصر في 17 أكتوبر المقبل في مختلف مراحل التعليم ما قبل الجامعي.



وكيل تعليم الدقهلية يكرم فريق رويال لفوزه بالمركز الأول في مسابقة الروبوت بأمريكا



كرم على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية فريق رويال الفائز بالمر كز الأول بالولايات المتحدة الأمريكية فى مسابقه الروبوت، وفاز بالمركز الطالب معاذ مدحت، الطالب عمرو أحمد بمدارس رويال

وذلك بحضور وكيلة مديرية تعليم الدقهلية مها الشربينى، مدير الشئون الماليه والإدارية حامد أبو تبع مين، الدكتور احمد هيكل مدير عام التعليم والعام، ابراهيم العدل مدير عام الخدمات، الدكتور بسام السيد رئيس لجنة التحكيم المسابقه لسيف بالدقهلية، الدكتور عابد طول ان نائب رئيس مجلس الإدارة.



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وكيل تعليم الدقهلية يكرم فريق رويال لفوزه بالمركز الأول في مسابقة الروبوت بأمريكا السبت 25مايو2019 - 11:38 ص

بوابة الفجر محمد كشك

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كرم على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية فريق رويال الفائز بالمر كز الأول بالولايات المتحدة الأمريكية فى مسابقه الروبوت، وفاز بالمركز الطالب معاذ مدحت، الطالب عمرو أحمد بمدارس رويال

وذلك بحضور وكيلة مديرية تعليم الدقهلية مها الشربينى، مدير الشئون الماليه والإدارية حامد أبو تبع مين، الدكتور احمد هيكل مدير عام التعليم والعام، ابراهيم العدل مدير عام الخدمات، الدكتور بسام السيد رئيس لجنة التحكيم المسابقه لسيف بالدقهلية، الدكتور عابد طول ان نائب رئيس مجلس الإدارة.



وعلي صعيد اخر أعلن على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الدقهلية، الإنتهاء من تصحيح ورق إجابات إمتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى ٢٠١٩٢٠١٨ للشهادة الاعدادية الثلاثاء القادم

وأكد على عبد الرؤوف، أن الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الدقهلية سيكون برقم الجلوس من موقع وزارة التربية والتعليم وموقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.



