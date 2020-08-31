حملة مكبرة لإزالة التعديات على حرم ترعة المحمودية بالبحيرة (صور)

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 05:41 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
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قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور برئاسة المحاسب محمد خميس، بالتنسيق مع الأستاذ محمد أبو قمر رئيس لجنة الإزالات، والأستاذ مجدى قشقوش، وأفراد الشرطة، حملة مكبرة اليوم الاثنين، لتنفيذ عدد ٣٦ قرار إزالة علي مساحة ٤٦٦٠ متر مربع تعديات على حرم الري بطريق ترعة المحمودية التابع لمجلس قرية زاوية غزال.

وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بعدم التهاون في حق الدولة والتصدي بكل حزم وحسم لتعديات البناء، على الأراضي أملاك الدولة والاراضى الزراعية ورصد مخالفات التعدي بالبناء وإزالتها في المهد وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ووجه محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات ومنع استغلال البعض للظروف والوضع الراهن والجهود التى تقوم بها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والضرب بقوة وبيد من حديد لردع كل من تسول له نفسه استغلال الظروف الحالية بالبناء المخالف.

آخر مستجدات فيروس كورونا بمصر
الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 72120 وخروجهم من المستشفيات
الصحة: تسجيل 230 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و23 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، امس الأحد، خروج 818 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 72120 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 230 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 23 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا، وأن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 98727 حالة من ضمنهم 72120 حالة تم شفاؤها، و5399 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.
حملة مكبرة لإزالة التعديات على حرم ترعة المحمودية بالبحيرة (صور)
حملة مكبرة لإزالة التعديات على حرم ترعة المحمودية بالبحيرة (صور)
حملة مكبرة لإزالة التعديات على حرم ترعة المحمودية بالبحيرة (صور)
حملة مكبرة لإزالة التعديات على حرم ترعة المحمودية بالبحيرة (صور)
حملة مكبرة لإزالة التعديات على حرم ترعة المحمودية بالبحيرة (صور)
حملة مكبرة لإزالة التعديات على حرم ترعة المحمودية بالبحيرة (صور)
حملة مكبرة لإزالة التعديات على حرم ترعة المحمودية بالبحيرة (صور)
حملة مكبرة لإزالة التعديات على حرم ترعة المحمودية بالبحيرة (صور)
حملة مكبرة لإزالة التعديات على حرم ترعة المحمودية بالبحيرة (صور)
حملة مكبرة لإزالة التعديات على حرم ترعة المحمودية بالبحيرة (صور)
حملة مكبرة لإزالة التعديات على حرم ترعة المحمودية بالبحيرة (صور)
حملة مكبرة لإزالة التعديات على حرم ترعة المحمودية بالبحيرة (صور)
حملة مكبرة لإزالة التعديات على حرم ترعة المحمودية بالبحيرة (صور)
حملة مكبرة لإزالة التعديات على حرم ترعة المحمودية بالبحيرة (صور)
حملة مكبرة لإزالة التعديات على حرم ترعة المحمودية بالبحيرة (صور)
حملة مكبرة لإزالة التعديات على حرم ترعة المحمودية بالبحيرة (صور)
حملة مكبرة لإزالة التعديات على حرم ترعة المحمودية بالبحيرة (صور)
حملة مكبرة لإزالة التعديات على حرم ترعة المحمودية بالبحيرة (صور)

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