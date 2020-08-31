أنغام تروج لأغنيتها الجديدة "بحبك وبرتاحلك"

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 05:39 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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روجت المطربة أنغام، لأغنيتها الجديدة "بحبك وبرتاحلك"، حيث نشرت صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وعلقت علي الصورة قائله: "الناس تميل والقاك ثابت ما يهزك ريح ، شوفوا كليب أغنيتي الجديدة "بحبك وبرتاحلك" علي قناتي الرسمية علي اليوتيوب".


أغنية "بحبك وبرتاحلك"، من كلمات صابر كمال، ألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع الموسيقى تميم.


والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة أنغام هو ألبومها "حالة خاصة جدا"، واحتوى الألبوم على 14 أغنية، منهم "هتقول لربنا إيه"، "حبايبنا"، "حالة خاصة جدًا"، "على حسك فى أيامي"، "ولا دبلت"، "مطمنة"، "ياريتك فاهمنى".

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