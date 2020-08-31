نجم آرسنال مطلوب في الدوري الإيطالي
الإثنين 31/أغسطس/2020 - 05:31 م
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية بريطانية أن أحد أندية الدوري الإيطالي أعربت عن رغبتها في الحصول على خدمات الأوروجوياني لوكاس توريرا نجم خط وسط آرسنال الإنجليزي في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.
وأفادت صحيفة التايمز البريطانية بأن المفاوضات مستمرة بين ناديي آرسنال الإنجليزي وفيورنتينا الإيطالي من أجل حسم صفقة لوكاس توريرا في الميركاتو الصيفي الحالي.
وأكدت الصحيفة البريطانية أن آرسنال يرغب في الحصول على مبلغ 27 مليون جنيه إسترليني من أجل التخلي عن خدمات نجمه الأوروجواياني تهو الأمر الذي يعقد إتمام الصفقة.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن توريرا البالغ من العمر 24 عامًا يلعب في صفوف آرسنال منذ صيف 2018 قادمًا من سامبدوريا الإيطالي.
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