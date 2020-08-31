55 حملة إعلانية لـ إنجازات الدولة من طلاب "فنون تطبيقية حلوان" (فيديو)

قالت الدكتورة سلوى محمود، رئيس قسم الإعلان بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان، إن فكرة أن تكون مشروعات التخرج للطلاب بالقسم عن الإعلان عن المشروعات القومية التي تم افتتاحها بالفعل كانت وفقا لرؤية الكلية لما يتم على أرض الواقع من إنجازات في مختلف المجالات، برعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة.





وتابعت سلوى محمود، خلال حوارها في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التليفزيون المصري، أن عمل تلك الإعلانات بعقول وأيادي شبابية سيكون له تأثير ودلالة كبيرة ويعكس رؤيتهم بتلك المشروعات المقامة.













وأضافت هدى أحمد، طالبة بقسم الإعلان بكلية الفنون التطبيقية، أنه عندما أقرت الكلية الفكرة العامة لمشروعات التخرج بدأوا في تحديد المشروعات القومية التي سيتم العمل عليها والإعلان عنها، موضحة أنه هذا تطلب بحث وتجميع كل المعلومات الخاصة بتلك المشروعات لتحديد الفئة المستهدفة من المشروع خدماته وغيرها.





وأشارت رئيس قسم الإعلان، أن المشروعات كانت فردية كل طالب يختار مشروع بإنجاز ويعمل حملة إعلانية عنه، لذلك تم إخراج 55 مشروعا لـ 55 إنجازا للدولة.



