رانيا محمود ياسين عن صورتها مع أسرتها :"ربنا يخليلي عائلتي"

Advertisements

استعادت الفنانة رانيا محمود ياسين ذكرياتها مع أسرتها ، حيث شاركت جمهورها بصورة نادرة جمعتها بعائلتها ، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت رانيا بالصورة برفقة النجم الكبير محمود ياسين وأخيها عمرو محمود ياسين ووالداتها الفنانة شهيرة ، وعلقت قائله : ربنا يخليلي عائلتي ويبارك في كل العائلات كلها يارب .



يذكر أن آخر أعمال رانيا مجمود ياسين مشاركتها في فلانتينو"، تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعى، حول "نور عبد المجيد" الشهير بفلانتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته دلال عبد العزيز؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال الأحداث ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.

