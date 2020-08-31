خلال تكريمه بائع الفريسكا.. وزير الرياضة: ابراهيم عبدالناصر نموذج نفتخر به وندعمه

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمكتبه الشاب إبراهيم عبد الناصر المعروف إعلاميًا باسم "بائع الفريسكا " والحاصل على مجموع 99.6% في الثانوية العامة.





وخلال اللقاء هنأ وزير الشباب والرياضة الشاب ابراهيم عبدالناصر على تفوقه العلمي والنجاح في دراسته، وكفاحه في العمل مما يجعله نموذجًا إيجابيًا داخل المجتمع.





كما أهدى وزير الشباب والرياضة للشاب ابراهيم عبدالناصر دراجة رياضية من المبادرة الرئاسية "دراجتك.. صحتك"، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي حريصة على الوقوف بجانب شبابها، وتقديمه كنموذج مثالي للشباب المصري.





و وجه الشاب ابراهيم عبدالناصر ووالده الشكر لوزير الشباب والرياضة على اللقاء وعلى تكريم نجله.



