عضو المصرية للحساسية والمناعة يكشف عرض غير متوقع للإصابة بكورونا (فيديو)

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قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن فيروس كورونا غامض وذكي وأصبح يهاجم كافة أجهزة الجسم من الجلد والمخ والاعصاب والكبد والجهاز الهضمي والجهاز التنفسي، والحواس والقدرة على التذوق.



وأضاف "بدران"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلام هوانم" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الاثنين، أن الأطباء المتتبعين للفيروس أدركوا أن حتى تساقط الشعر قد يُشير للإصابة بكورونا.



وتابع عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أننا مقبلين على فصل الخريف والشتاء، ومتوقع أن يحدث تحالف بين كورونا والأنفلونزا، مشددًا على ضرورة تطبيق التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة وغسل الأيدي باستمرار والعمل على تعزيز المناعة.



وأوضح "بدران"، أن الموجة الثانية لكورونا تحدث بعد الوصول لـ صفر إصابات، وهذا لم يحدث في أي دولة في العالم، والحديث عن موجة ثانية أشد عنف ليس له أساس علمي، وإنما هناك موجة ارتدادية وزيادة في الإصابات نتيجة التهاون في الاجراءات الاحترازية والذهاب للمصايف والتخلي عن ارتداء الكمامة، مشددًا على أن المعركة ضد فيروس كورونا لم تنتهي بعد.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 818 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 72120 حالة.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 230 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 23 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 98727 حالة من ضمنهم 72120 حالة تم شفاؤها، و5399 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.