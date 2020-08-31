الإمارات ترسل طائرة مساعدات طبية إلى سوريا لمكافحة كورونا

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 05:40 م
بوابة الفجر
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وصلت إلى العاصمة دمشق طائرة مساعدات طبية سيرتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر السورية، للحد من تفشي جائحة كوفيد-19 على الساحة السورية، وضمن الاستجابة العالمية لدولة الإمارات، للتصدي للجائحة، ودعم القطاع الطبي السوري.

 

 

وقال الدكتور محمد عتيق الفلاحي، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، إن الطائرة تحمل كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات والمواد الطبية، يستفيد منها آلاف العاملين في مجال الرعاية الصحية، مشيراً إلى أن هذه المساعدات تأتي في إطار المبادرات التي تضطلع بها دولة الإمارات بتوجيهات القيادة الرشيدة، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر، لدعم الجهود الدولية للتصدي لانتشار فيروس "كورونا" عالمياً.

 

 

وأكد الفلاحي أن دولة الإمارات تبذل جهوداً كبيرة لمساعدة الدول الشقيقة والصديقة على تجاوز الظروف الصحية الراهنة، والوقوف بجانبها وتعزيز قدراتها الصحية، موضحاً أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي سيرت هذه الشحنة من المساعدات الطبية بالتنسيق مع نظيرتها السورية، في إطار التعاون الإنساني المشترك بين الجمعيتين الوطنيتين، وحرصاً من الهيئة على تعزيز قدرات الجمعية الوطنية السورية، ودعم جهودها في المجال الصحي على ساحتها المحلية.

 

 

وأشار الفلاحي إلى أن المساعدات الطبية تتضمن المواد الأساسية المستخدمة في تعزيز الإجراءات الوقائية والاحترازية للتصدي لجائحة "كورونا"، ومساعدة الكوادر الطبية، خط الدفاع الأول في هذه الجائحة، على أداء دورها، ودعم جهودها لاحتواء انتشار الفيروس في سوريا.

 

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