جامعة حلوان تطرح برنامج "جيوماتكس" بنظام الساعات المعتمدة

طرحت كلية الآداب جامعة حلوان، برنامج "جيوماتكس ونظم المعلومات الجغرافية Geomatics & GIS" بنظام الساعات المعتمدة، وذلك في إطار خطة الجامعة لتطوير مجالات وتخصصات التعليم الجامعي بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، وتزامناً مع انطلاق مراحل تسجيل الرغبات وفق تنسيق العام الدراسي 2021 /2020، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة.





ويهدف برنامج "جيوماتكس ونظم المعلومات الجغرافية" إلى تخريج إخصائيين متميزين في هذا المجال، بحيث يمتلكون القدرة على المنافسة ومواكبة المستجدات العلمية والتكنولوجية الحديثة، وإتقان العمل المساحي الأرضي والبحري، وكذلك المساحة التصويرية الجوية.





كما يهدف البرنامج إلى إكساب الطلاب مهارات استخدام التقنيات الحديثة من أجل مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، وكذلك مهارات الاتصال الفعال، ومعرفة تفسير وتحليل الصورة الجوية والفضائية، لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي من الكوادر العلمية المؤهلة والقادرة على إنشاء وتطوير الخرائط بالأساليب العلمية الحديثة مثل التصوير الجوي، وتقنيات نظم المعلومات الجغرافية، والاستشعار عن بعد، إضافة إلى نظم تحديد الموقع بالأقمار الصناعية للمشاركة فى التنمية المستدامة، وبناء المشاريع القومية العملاقة.





ويتميز البرنامج باعتماده على أحدث الطرق الحديثة في التدريب، ويقوم بالتدريس نخبة متميزة من الأساتذة المتخصصين في مجال المساحة والخرائط ونظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، وتتسم الدراسة بأنها تتم في معامل مجهزة بأحدث التقنيات والأجهزة والبرامج الحديثة.





ويعتمد البرنامج على تبادل الخبرات العلمية والأكاديمية من خلال الهيئات والشركات الكبري في "جيوماتكس" ونظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، وتدريب الطلاب في الهيئات وشركات المقاولات الكبرى.





ويؤهل البرنامج الخريجين للعمل داخل مصر وخارجها في جميع الوزارات المصرية ومجالات المساحة الجوية، والمساحة الجيولوجية، والمساحة العسكرية، ومراكز دعم واتخاذ القرار في جميع المحافظات والهيئة المصرية للمساحة، والهيئة القومية للاستشعار عن بعد، وهيئة الأرصاد الجوية، وهيئة التنمية السياحية، والشركات البترولية والتعدينية، وهيئة التخطيط والتنمية العمرانية، والمشروعات القومية وشركات المقاولات والشركات الهندسية الكبرى داخل مصر وخارجها.



