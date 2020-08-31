اقتصاد الهند ينكمش بأسرع وتيرة على الإطلاق

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 06:02 م
بوابة الفجر
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انكمش الاقتصاد الهندي بوتيرة هي الأسرع على الإطلاق بلغت 23.9 بالمئة في ربع السنة المنتهي في يونيو، إذ قلصت إجراءات الإغلاق المرتبطة بالجائحة إنفاق المستهلكين والشركات، وهو ما يضع ضغطا على الحكومة والبنك المركزي من أجل تحفيز إضافي وخفض أسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الصادرة يوم الاثنين أن إنفاق المستهلكين واستثمارات القطاع الخاص والصادرات انهاروا جميعا إبان فترة أكثر إجراءات الإغلاق صرامة في العالم والتي فرضت في أواخر مارس  لمحاربة جائحة كوفيد-19.

والقراءة لربع السنة المنتهي في يونيو  أسوأ من انكماش قدره 18.3 بالمئة توقعه محللون في استطلاع للرأي أجرته رويترز، وهو أيضا أدنى من معدل نمو 3.1 بالمئة للربع السابق ونمو 5.2 بالمئة في ربع السنة المنتهي في يونيو  2019 .

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