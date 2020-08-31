هاشتاج "كمل مشوارك يا سيسي" يجتاح تويتر.. ومغردون "كلنا معاك"

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 05:06 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
محمد مرسي
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دشن رواد مواقع التواصل الإجتماعي "تويتر" هشتاج بعنوان "#كمل_ ياسيسي" للتعبير عن مدي تمسكهم بالرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، معلنين دعمهم التام للرئيس وإيمانهم به وبالمشروعات التنموية الجاري تنفيذها علي أرض مصر.

وتصدر الهشتاج التريند وسط تعليقات مؤيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حيث علق "عبد الله" قائلا..بنحبك ياسيسي كمل مشوارك وكلنا معاك.

وأضافت أمل محمد قائلة..الجيش والشعب معاك ياريس وكلنا فضهرك كمل ياريس، كمل بناء مصر الحديثة، كمل المشاريع، كمل القضاء علي العشوائيات تطور المؤسسات قوي المسئولين وأديهم صلحيات تنفيذ القانون، طمن الغلبان انك في ضهرة وسندة، كمل مشوارك دي السكة لسة في أولها.

وعلقت "سارة سمير" قائلة..عمرنا ما سمعنا ان في رئيس قبلك ياريس عمل حتي مشروع صغير ولا طور اي حاجة، انت جيت عملت لينا حاجات عمرنا ما أتعودنا اننا نشوفها، في رئيس قبلك..كلنا معاك ياريس.

وعلق "صبحي الوركي" قائلا..كمل يا أمير قلوب المصريين، ربنا يحميك ياريس.

ومن جانبه فقد علق "باسمم حمادة" قائلا..هيقولو بطبل ايوة بطبل،هيقولو لجان ايوة لجان، مفيش أعظم من مصر ورئيسها نطبلة، المعني اللي عمر الخرفان ماهيدركوة ازاي تكون حابب وطني من غير أسباب.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية افتتح مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، منها مشروعات خاصة بقطاع البترول، ومشروع بشاير الخير 2 للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب، ومشروع تطوير محور المحمودية، ومسجد الفريق عبد المنعم رياض.

وشدد الرئيس "السيسي" علي ضرورة الأهتمام بإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وتطبيق القانون علي المخالفين والحفاظ علي حق الدولة وإسترداده.
هاشتاج "كمل مشوارك يا سيسي" يجتاح تويتر.. ومغردون "كلنا معاك"
هاشتاج "كمل مشوارك يا سيسي" يجتاح تويتر.. ومغردون "كلنا معاك"
هاشتاج "كمل مشوارك يا سيسي" يجتاح تويتر.. ومغردون "كلنا معاك"
هاشتاج "كمل مشوارك يا سيسي" يجتاح تويتر.. ومغردون "كلنا معاك"
هاشتاج "كمل مشوارك يا سيسي" يجتاح تويتر.. ومغردون "كلنا معاك"
هاشتاج "كمل مشوارك يا سيسي" يجتاح تويتر.. ومغردون "كلنا معاك"
هاشتاج "كمل مشوارك يا سيسي" يجتاح تويتر.. ومغردون "كلنا معاك"
هاشتاج "كمل مشوارك يا سيسي" يجتاح تويتر.. ومغردون "كلنا معاك"
هاشتاج "كمل مشوارك يا سيسي" يجتاح تويتر.. ومغردون "كلنا معاك"
هاشتاج "كمل مشوارك يا سيسي" يجتاح تويتر.. ومغردون "كلنا معاك"

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