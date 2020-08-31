الأهلي يتلقى عرضًا تركيًا للتعاقد مع نجم الفريق المُعار









تلقى النادي الأهلي خطابًا رسميا من نادي كار جمرك التركي لضم عمار حمدي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر خلال الميركاتو الصيفي الحالي.





وأرسل النادي التركي خطابا رسميا إلى النادي الأهلي للتعاقد مع عمار حمدي لاعب وسط الفريق ومعرفة طلباتهم المادية للموافقة على رحيل اللاعب.





ويلعب عمار حمدي معارًا إلى طلائع الجيش منذ يناير الماضي، حيث ظهر اللاعب بصورة مميزة مع الطلائع بجانب تألقه مع منتخب مصر الأوليمبي في بطولة أمم إفريقيا تحت ٢٣ عام والتي توج بها الفراعنة باللقب.



