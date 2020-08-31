الكشف عن تشكيل برشلونة بدون ميسي

اقترب اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي من الرحيل عن فريقه الحالي برشلونة، وذلك بسبب الأزمات بينه وبين إدارة النادي برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو في الفترة الأخيرة.





ويرغب ليونيل في مغادرة البارسا وخوض تحدي جديد خلال مسيرته الكروية، حيث يعد نادي مانشستر سيتي أقرب الفرق للظفر بخدمات اللاعب الأرجنتيني.





وينتهي عقد ليونيل ميسي مع فريق برشلونة في صيف موسم 2021 القادم، ويملك الأرجنتيني شرط جزائي في عقده بمبلغ 700 مليون يورو.





ويأتي التشكيل المتوقع بعد رحيل ميسي كالتالي :-





حراسة المرمى: تيرشتيجن.

خط الدفاع: سيميدو - بيكيه - لانجليت - جوردي ألبا.

خط الوسط: فرينكي دي يونج - ريكي بويج- ميراليم بيانيتش.

خط الهجوم: كوتينيو - عثمان ديمبلي - جريزمان.





يذكر أن البارسا لم يحقق أي لقب في الموسم الماضي، وكانت آخر بطولة قد خرج منها برشلونة هى دوري أبطال اوروبا أمام بايرن ميونخ الألماني بعد الخسارة بنتيجة 8-2 في دور الربع نهائي.



