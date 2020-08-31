الترجي التونسي يُشيد بقائده خليل شمام بعد التتويج بالدوري

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 05:00 م
بوابة الفجر
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أشاد نادي الترجي الرياضي التونسي، بقائد الفريق خليل شمام، وذلك بعد التتويج ببطولة الدوري التونسي لكرة القدم للمرة الثلاثين في تاريخ النادي الكبير.

وأطلق النادي، عبر صفحته الرسمية بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على لاعبه لقب "الأسطورة"، لنجاحه في التتويج باللقب مع الترجي للمرة العاشرة في رصيده الشخصي، وهو رقم قياسي في تونس.

وذكر النادي عبر صفحته "ترجي الأرقام القياسية... الكابيتانو بطل للمرة العاشرة"، مع نشر صورة اللاعب خليل شمام.

وفاز شمام باللقب مع الترجي عقب تعادل الفريق أمس مع فريق هلال الشابة 1 / 1 على ملعب رادس قبل ثلاث جولات على نهاية الدوري.

وقال شمام في تصريحات لإذاعة "موزاييك" الخاصة "لكل تتويج مذاق خاص. وهذا اللقب جاء للأسف في غياب الجماهير بسبب الوباء (كورونا)".

وأضاف "نجحنا في الفوز باللقب دون خسارة وقبل نهاية المسابقة بثلاث جولات. وهذا بحد ذاته إنجازا لم يكن سهلا".

وينشط شمام /33 عاما/ ضمن الفريق الأول للترجي منذ عام 2006، وقد احترف لمدة موسم واحد في فريق جيمارايش البرتغالي قبل أن يعود لفريق الترجي في 2015 .

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