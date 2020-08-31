صندوق النقد الدولي يحث على استثمار أكثر انتقائية للتعافي من الجائحة

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 05:35 م
بوابة الفجر
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قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إن الحكومات تحتاج لاستثمار أموال المساعدات بشكل أكثر انتقائية للتغلب على أزمة فيروس كورونا المستجد في الأجل الطويل.

وأضافت جورجيفا خلال منتدى اقتصادي في النمسا انضمت إليه عبر الإنترنت أن الحكومات تحتاج أيضا للتأكد من شفافية وتنافسية نظام التوريد والشراء العام حتى لا تخسر تلك ثقة المواطنين.

وقالت ”على الدول أن تكون أكثر انتقائية بخصوص من تدعمهم“، وذكرت الشركات الرقمية والشركات التي بوسعها الاستفادة من السياسات الصديقة للبيئة كأمثلة على استثمارات يمكن نجاحها. ”حتى الآن نحن ندعم الجميع“.

وطلبت أكثر من مئة دولة مساعدة مالية عاجلة من صندوق النقد الدولي حتى الآن. وأعلن الصندوق التزامه بتخصيص 270 مليار دولار في برنامجه المخصص للأزمات البالغ تريليون دولار وفقا لما ذكرته جورجيفا التي أشارت أيضا إلى أن نحو 11 تريليونا في المجمل جرى استثمارها في إجراءات تحفيزية حول العالم.

وبالنظر إلى ضخامة حجم الأموال فمن الضروري التحكم في الإنفاق. وقالت ”تأكدوا من أن الحكومات موجودة على منصات رقمية حتى يتسنى للمواطنين معرفة إلى أين تذهب أموال ضرائب منطقة اليورو“.

وقالت جورجيفا، وهي بلغارية، إنها تأمل في تجديد مساعي لتعزيز السياسات والشفافية الحكومية في منطقة وسط وشرق أوروبا.

وتوقعت أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي لدول وسط وشرق أوروبا انكماشا بين خمسة وستة في المئة هذا العام مقابل انكماش عشرة بالمئة تقريبا في الدول الأوروبية الأغنى.

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