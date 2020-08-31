التراجع يخيم على البورصات الخليجية بنهاية التعاملات اليوم الإثنين

خيم التراجع على البورصات الخليجية بنهاية التعاملات اليوم الاثنين تحت ضغط أسهم القطاع المالي وقادت بورصة قطر الخسائر مع هبوط معظم أسهمها.









وأغلق المؤشر السعودي الرئيسي منخفضا 0.5 بالمئة وهبط سهم مصرف الراجحي 1.5 بالمئة والبنك السعودي الفرنسي 2.6 بالمئة.





لكن سهم شركة النفط الحكومية العملاقة أرامكو السعودية صعد 1.3 بالمئة. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان قوله يوم الأحد إن أرامكو السعودية اكتشفت حقلين جديدين للنفط والغاز في المناطق الشمالية.





ونزل مؤشر بورصة دبي الرئيسي 0.7 بالمئة، متضررا من نزول سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.8 بالمئة وانخفاض سهم إعمار العقارية 1.7 بالمئة.





وفي أبوظبي، هبط مؤشر البورصة 0.4 بالمئة بفعل هبوط سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك البلاد، 0.7 بالمئة وسهم اتصالات الإماراتية 1.2 بالمئة.





أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) يوم الاثنين خفضا 30 بالمئة في إمدادات الخام الذي تورده لمشترين بعقود محددة المدة في أكتوبر تشرين الأول امتثالا لتعهد الإمارات ضمن اتفاق لأوبك+، وهو ما فاجأ المشترين الذين كانوا يتوقعون أن تستمر أدنوك في التخفيضات الأقل بكثير للشهور السابقة.





وساعد خفض إمدادات أدنوك في صعود العقود الآجلة لبرنت لأعلى مستوى في خمسة اشهر.





ونزل مؤشر سوق الأسهم القطرية 0.8 بالمئة وهبطت معظم الأسهم المدرجة على المؤشر وفقد سهم صناعات قطر اثنين بالمئة.









وبورصة البحرين مغلقة يوم الاثنين في عطلة عامة.