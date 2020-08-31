إيهاب جلال يُعلن تشكيل المقاصة لمواجهة حرس الحدود

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 04:25 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة تشكيل فريقه لمباراة حرس الحدود، المقرر انطلاقها في تمام الخامسة مساء اليوم على ملعب استاد المكس، ضمن الجولة الـ ٢٣ للدوري. 

وجاء تشكيل المقاصة كالتالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي

الدفاع: حسني فتحي وأحمد مودي ومحمد دبش وعاصم سعيد 

خط الوسط: أحمد محسن وصلاح ريكو ومحمد توني ومحمد إبراهيم 

الهجوم: شميلس بيكلي وعمرو مرعي. 

ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: محمد كوكو وعصام صبحي ومصطفى شبيطة ومحمد مسعد ومحمد كناريا وصلاح عاشور وباولن فوافي وأودو موسيس وصلاح أمين. 

يدخل المقاصة المباراة برصيد ٢٣ نقطة ويحتل المركز الـ ١٤ في جدول ترتيب الدوري.‎

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