أسعار الدولار تتراجع أمام الجنيه المصري لتسجل أدنى مستوى في 4 أشهر

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 04:24 م
سعر الدولار
سعر الدولار
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استمر نزيف الخسائر فى أسعار الدولار خلال تعاملات اليوم الإثنين، ليسجل سعر الدولار أدنى مستوى له في 4 أشهر مع استمرار زيادة إيرادات الدولة من النقد الأجنبي نتيجة عودة السياحة وإقبال المستثمرين الأجانب على الاستثمار بالسوق المصرية.

وسجل بنك كريدي أجريكول أقل سعر للدولار الأمريكي مقابل الجنيه بسعر 15.80 جنيه للشراء و15.90 جنيه للبيع، فيما سجل في بنوك التجاري الدولي والإسكندرية والعربي الإفريقي والمصرف المتحد والتعمير والإسكان والأهلي اليوناني وعودة 15.81 جنيه للشراء و15.91جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف العملة الأمريكية في بنكي الأهلى ومصر عند مستوى 15.82جنيه للشراء و15.92 جنيه للبيع، وهو نفس سعره في بنوك مصر إيران والمصري الخليجي.

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