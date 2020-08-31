محافظ الفيوم يلتقى المحامى العام للنيابات ويزور المحكمة وهيئة قضايا الدولة

زار الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، مقر هيئة قضايا الدولة بمدينة الفيوم، وكان في استقباله المستشار علي آدهم، نائب رئيس الهيئة رئيس فرع الفيوم أول، والمستشار محمود عبدالتواب، والمستشار خالد أحمد فرج، نائبي رئيس الهيئة، بحضور المستشار محمد مصطفى، نائب رئيس الهيئة والمستشار القضائي للمحافظة.





كما زار المحافظ، محكمة الفيوم الإبتدائية، وكان في استقباله المستشار وليد حامد، رئيس المحكمة، والمستشار رمضان محمد، نائب رئيس المحكمة.





عقب ذلك، قام محافظ الفيوم، ونائب المحافظ، بزيارة المستشار علاء السيد، المحامي العام لنيابات الفيوم.



