محافظ الفيوم يلتقى المحامى العام للنيابات ويزور المحكمة وهيئة قضايا الدولة

محافظ الفيوم يلتقى المحامى العام للنيابات ويزور المحكمة وهيئة قضايا الدولة
الإثنين 31/أغسطس/2020 - 04:13 م
ريهام على
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زار الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، مقر هيئة قضايا الدولة بمدينة الفيوم، وكان في استقباله المستشار علي آدهم، نائب رئيس الهيئة رئيس فرع الفيوم أول، والمستشار محمود عبدالتواب، والمستشار خالد أحمد فرج، نائبي رئيس الهيئة، بحضور المستشار محمد مصطفى، نائب رئيس الهيئة والمستشار القضائي للمحافظة.
كما زار المحافظ، محكمة الفيوم الإبتدائية، وكان في استقباله المستشار وليد حامد، رئيس المحكمة، والمستشار رمضان محمد، نائب رئيس المحكمة.
عقب ذلك، قام محافظ الفيوم، ونائب المحافظ، بزيارة المستشار علاء السيد، المحامي العام لنيابات الفيوم.
وثمّن محافظ الفيوم، دور هيئة قضايا الدولة في حل المنازعات، والحفاظ على مقدرات الوطن، والتيسير على المواطنين في إنهاء إجراءاتهم، مشيدًا بما يبذله رجال القضاء من جهد لإعلاء الحق والعدل بين المواطنين، لافتًا إلى دورهم الإيجابي خلال انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠، كما هنأ المحافظ رجال العدل بالعام القضائي الجديد ٢٠٢٠/٢٠٢١.
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