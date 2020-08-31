كاچول.. سارة الشامي تشعل إنستجرام في أحدث ظهور

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شاركت الفنانة سارة الشامي جمهورها ومحبيها بصور جديدة لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت بالصور بإطلالة كاچول مرتدية تيشرت باللون الأبيض وبنطلون چينز ، وتركت شعرها منسدلاً علي كتفيها ووضعت ميكب خفيف يبرز جمالها.



وعلقت سارة علي الصور قائله : الشعور الذي تطرحه هو الشعور الذي تستحقه.



يذكر أن آخر أعمال سارة الشامي بتجسيد دور "شيرين"، في مسلسل "فرصة تانية" وتدور أحداثه في إطار أجتماعي رومانسي، وشارك في بطولته الفنانة ياسمين صبري وأحمد الشامي وأحمد مجدي وإدوارد.

