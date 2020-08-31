"ستاندرد اند بورز" يسجل مستوى قياسي للجلسة السادسة على التوالي

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 04:20 م
بوابة الفجر
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بلغ المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مستوى قياسيا عند الفتح يوم الاثنين للجلسة السادسة على التوالي، إذ وضعت الرهانات على تعاف اقتصادي على خلفية استمرار دعم البنك المركزي المؤشر على مسار تحقيق أفضل أداء له في شهر أغسطس منذ عقود.

وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 على ارتفاع 1.72 نقطة، بما يعادل 0.05 بالمئة، إلى 3509.73 نقطة.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 10.21 نقطة، أو 0.04 بالمئة، إلى 28643.66 نقطة، وربح المؤشر ناسداك المجمع 23.18 نقطة، أو 0.20 بالمئة، ليبلغ 11718.81 نقطة.

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