ميريهان حسين تجد الطبطبة وتشارك بها جمهورها

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 04:05 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحرص الفنانة ميريهان حسين، على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت ميريهان حسين عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، فيديو لها مع ابنتها الصغيرة، على أنغام أغنية "الطبطبة"، لحسين الجسمي وعلقت قائلة"صباح الطبطبة".


يذكر أن آخر أعمال ميريهان حسين كان مسلسل "ختم النمر" بطولة أحمد صلاح حسني ونسرين طافش، إسلام جمال، تامر ‏شلتوت، ‏عفاف شعيب، وحقق المسلسل نجاحاً كبيراً وقت عرضه.


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@7sainaljassmi

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