محافظ الإسكندرية يصدر قرارا بإنشاء إدارة متابعة تطوير محور المحمودية

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 04:01 م
بوابة الفجر
دينا حسن-محمد رجب
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أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قرارا بإنشاء تقسيم تنظيمي بالهيكل التنظيمي لديوان عام المحافظة، بمسمي "إدارة متابعة مشروع تطوير محور المحمودية" يتبع الإدارة المركزية للنظافة وتجميل المدينة ويكون تحت الإشراف المباشرأحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية. 

وقال المحافظ إن قرار إنشاء "إدارة متابعة مشروع تطوير محور المحمودية" جاء للحفاظ علي مكتسبات تلك المشروع. 

وأكد أن مشروع تطوير محور المحمودية يعد الأكبر والأعظم في الإسكندرية خلال العشر سنوات الأخيرة، لافتًا إلى أنه يعد "شريان الحياة" لمحافظة الإسكندرية. 

وعن اختصاصات الإدارة؛ أوضح الشريف أن الإدارة تختص بضمان تحقيق أعلى معدلات الأداء للإبقاء والارتقاء بكافة الخدمات العامة المقدمة من طرق وأرصفة وكباري وأعمدة إنارة وحدائق ونظافة عامة وغيرها بمسار مشروع تطوير محور المحمودية بطول ٢١.٦ كم والعمل على استدامة تلك الخدمات بالمستوي اللائق لخدمة المواطنين.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 818 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 72120 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 230 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 23 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 98727 حالة من ضمنهم 72120 حالة تم شفاؤها، و5399 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
محافظ الإسكندرية يصدر قرارا بإنشاء إدارة متابعة تطوير محور المحمودية
محافظ الإسكندرية يصدر قرارا بإنشاء إدارة متابعة تطوير محور المحمودية
محافظ الإسكندرية يصدر قرارا بإنشاء إدارة متابعة تطوير محور المحمودية
محافظ الإسكندرية يصدر قرارا بإنشاء إدارة متابعة تطوير محور المحمودية
محافظ الإسكندرية يصدر قرارا بإنشاء إدارة متابعة تطوير محور المحمودية
محافظ الإسكندرية يصدر قرارا بإنشاء إدارة متابعة تطوير محور المحمودية
محافظ الإسكندرية يصدر قرارا بإنشاء إدارة متابعة تطوير محور المحمودية
محافظ الإسكندرية يصدر قرارا بإنشاء إدارة متابعة تطوير محور المحمودية

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نظافة المدينة تطوير محور المحمودية الإسكندرية الإستفسارات إدارة متابعة

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