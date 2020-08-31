فايلر يحسم مصير السولية من المشاركة أمام دجلة

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 04:00 م
الاهلي
الاهلي
غدير أحمد
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رغب الجهاز الفنى للنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، إستبعاد عمرو السولية لاعب الفريق، من لقاء وادى دجلة بمسابقة الدورى الممتاز، لتجنب أى مضاعفات فى إصابته.


وقد تعرض السولية لإصابة شديدة فى العضلة الأمامية، خلال مشاركته في المباراة الأخيرة أمام المصرى البورسعيدي، والذي انتهت بفوز الأحمر بنتيجة 2-0.


وكشف خالد محمود، طبيب الفريق أن عمرو السولية د سيخضع لمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات القادمة لحسم فترة غيابه عن الفريق.


وأكد تعرض السولية لشد قوى، قد يبعده عن المواجهة المقبلة مع فريق وادي دجلة، ولكن القرار النهائى سيكون على عقب ظهور نتائج الفحوصات الطبية الذى سيخضع له اللاعب قبل الانتظام بالتدريبات.


ويعتبر عمرو السولية من الأعمدة الأساسية فى صفوف الفريق، والتى يعتمد عليها السويسري رينيه فايلر بالتشكيل الأساسي.

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