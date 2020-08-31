هشام ماجد عن صورته مع كريم فهمي "بعد أوحش مبارة راكيت في التاريخ"

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 04:00 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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غازل الفنان هشام ماجدk جمهوره ومحبيه بصورة جديدة له عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر هشام ماجد، بالصورة برفقة كريم فهمي وهم يستمتعان بالأجواء الصيفية من الشاطئ.

وعلق هشام علي الصورة قائلاً: بعد أوحش مباراة راكيت في التاريخ.

ويعد مسلسل "اللعبة" آخر أعمال هشام ماجد وتم عرضه فس دراما رمضان 2020 ، والمسلسل سيناريو وحوار أحمد سعد والي، محمد صلاح خطاب، إبراهيم صابر، أشرف على الكتابة فادي أبوالسعود وإخراج معتز التوني، بطولة شيكو، هشام ماجد، أحمد فتحي، محمد ثروت، مي كساب، ميرنا جميل، سامي مغاوري وعارفة عبد الرسول.


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