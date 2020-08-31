تراجع أسعار المستهلكين في ألمانيا للمرة الأولى منذ 4 سنوات

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 03:55 م
بوابة الفجر
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كشفت بيانات اليوم الاثنين أن أسعار المستهلكين السنوية في ألمانيا تراجعت للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات في أغسطس بسبب خفض ضريبة القيمة المضافة في إطار حزمة تحفيز حكومية لمساعدة أكبر اقتصاد في أوروبا على التعافي من صدمة جائحة فيروس كورونا المستجد.


وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي إن أسعار المستهلكين الألمان، المنسقة لتسهيل المقارنة مع بيانات التضخم بدول الاتحاد الأوروبي الأخرى، انخفضت 0.1 بالمئة على أساس سنوي بعد ثباتها في الشهر السابق.


وجاءت تلك القراءة مقارنة بتوقع من رويترز لنسبة 0.0 بالمئة وهي المرة الأولى التي تتراجع فيها القراءة للمنطقة السلبية منذ مايو 2016.


وقال مكتب الإحصاء في بيان "معدل التضخم تأثر بعوامل من بينها خفض ضريبة القيمة المضافة الذي دخل حيز التنفيذ من الأول من يوليو تموز 2020".


ومقارنة مع الشهر السابق، تراجعت الأسعار المنسقة 0.2 بالمئة. وكان استطلاع لرويترز قد توقع ثبات القراءة.
ويهدف البنك المركزي الأوروبي إلى إبقاء التضخم قرب اثنين بالمئة أو دون ذلك المستوى في منطقة العملة الأوروبية الموحدة.

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المانيا الاقتصاد الالماني اسعار المستهلكين اخبار الاقتصاد الالماني

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