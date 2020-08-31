فان خال يوافق على العودة لتدريب المنتخب الهولندي مرة أخرى

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 03:51 م
فان خال
فان خال
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كشفت تقارير إعلامية عن موافقة المدرب الهولندي الشهير لويس فان جال المدير الفني الأسبق لفريق بايرن ميونخ الألماني على تولي مهمة تدريب المنتخب الهولندي لكرة القدم للمرة الثالثة.

ونقلت شبكة "إن أو إس" التلفزيونية عن فان جال قوله :"سأفكر في الأمر بجدية" إذا عرض عليه الاتحاد الهولندي للعبة تولي مسؤولية الفريق.

ويبحث المنتخب الهولندي لكرة القدم حاليا عن مدرب جديد لخلافة رونالد كومان الذي رحل بشكل مفاجئ إلى تدريب برشلونة الإسباني.

وينتظر أن تكون المهمة الرئيسية للمدرب الجديد هي قيادة الفريق في بطولة كأس أمم أوروبا التي تأجلت إلى العام المقبل بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

وكان فان جال /69 عاما/ تولى تدريب المنتخب الهولندي مرتين سابقتين وقاد الفريق في المرة الثانية إلى احتلال المركز الثالث في بطولة كأس العالم 2014 بالبرازيل فيما كانت المرة الأولى بين عامي 2000 و2001 وفشل خلالها في قيادة الفريق إلى نهائيات كأس العالم 2002 بكوريا الجنوبية واليابان.

ولم يتول فان جال تدريب أي فريق للأندية منذ رحيله عن تدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي في 2016.

وسبق لفان جال تدريب أياكس الهولندي وبرشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الألماني أيضا.

وفي العام الماضي، أعلن فان جال فعليا أنه لا يريد الاستمرار في مهنة التدريب.

ويتولى دوايت لودفيجز المدرب المساعد السابق للمنتخب الهولندي مهمة الإشراف على الفريق بشكل مؤقت خلال مباراتي الفريق المقبلتين أمام منتخبي بولندا وإيطاليا في الرابع والسابع من سبتمبر المقبل على الترتيب في دوري أمم أوروبا.

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