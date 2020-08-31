استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الاثنين 31-8-2020، لعدم وجود تعاملات خلال العطلة الأسبوعية الجمعة والسبت، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى عند 4.13 جنيه للشراء، و4.24 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات بعض البنوك العاملة فى مصر، وجاء سعر الريال السعودى في البنوك على النحو التالي:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى





4.21 جنيه للشراء .

4.24 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.13 جنيه للشراء.

4.24 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.13 جنيه للشراء.

4.24 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.12 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.13 جنيه للشراء

4.24 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.12 جنيه للشراء.

4.24 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى قناة السويس

4.20 جنيه للشراء.

4.24 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

4.09 جنيه للشراء

4.24 جنيه للبيع.







