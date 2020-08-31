سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الاثنين 31-8-2020

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 03:46 م
بوابة الفجر
Advertisements
استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الاثنين 31-8-2020، لعدم وجود تعاملات خلال العطلة الأسبوعية الجمعة والسبت، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى عند 4.13 جنيه للشراء، و4.24 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات بعض البنوك العاملة فى مصر، وجاء سعر الريال السعودى في البنوك على النحو التالي:
 
سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.21 جنيه للشراء .
4.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
 
4.13 جنيه للشراء.
4.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر
 
4.13  جنيه للشراء.
4.24  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة
 
4.12  جنيه للشراء.
4.27 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
 
4.13  جنيه للشراء
4.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
 
4.12  جنيه للشراء.
4.24  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس
 
4.20 جنيه للشراء.
4.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى
 
4.09 جنيه للشراء
4.24 جنيه للبيع.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سعر الريال مقابل الجنيه سعر الريال اليوم الريال السعودى اسعار الريال السعودى اليوم

أخبار تهمك

عاجل.. رئيس برشلونة يغري ليونيل ميسي براتب خيالي للبقاء

منذ ساعتين و 8 دقيقة

برشلونة يستخدم ورقة أومتيتي للتعاقد مع المهاجم الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

آخر تطورات قضية ميسي ضد برشلونة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الحكومة: لا مد لفترة التصالح في مخالفات البناء.. والإزالة نهاية الفترة

منذ ساعتين و 44 دقيقة

فايلر يفاجئ إدارة الأهلي بطلب جديد قبل موقعة الوداد

منذ حوالي 3 ساعات

ميسي في مانشستر سيتي

منذ حوالي 5 ساعات

أمير توفيق يترأس وفدا أهلاويا لحسم صفقة الموسم

منذ ساعتين و 25 دقيقة

تشكيل برشلونة بعد رحيل ميسي

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. برشلونة يطلب 90 مليونا و3 نجوم من السيتي مقابل ميسي

منذ ساعة و نصف

أهالي قرية أحمد عطوان يكشفون مفاجأة عن الإخواني الهارب

منذ حوالي 8 ساعات

تصريح عاجل من مجلس الوزراء بشأن الطالب "بائع الفريسكا" (فيديو)

منذ يوم

جوسيب بارتوميو يذل ميسي

منذ ساعة و 11 دقيقة

الهيئة الاقتصادية تكشف توجيه السيسي الذي أسعد العاملين (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

برشلونة يحدد سعر ميسي في حال بيعه

منذ أقل من ساعة

تنبيهات جديدة من الأوقاف بشأن صلاة الجمعة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. رمضان صبحي يعلن عن فريقه الجديد

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

سعر الريال السعودى امام الجنيه المصري اليوم السبت 6-4-2019- تحديث يومي

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الخميس 27-6-2019.. أسعار العملة السعودية في البنوك

سعر الريال السعودي اليوم السبت 4-1-2020 مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم الاثنين 13-4-2020 في البنوك المصرية

سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 4-5-2020 في البنوك المصرية

سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 11-5-2020 في البنوك المصرية

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:01 م

مفاجأة.. برشلونة يطلب 90 مليونا و3 نجوم من السيتي مقابل ميسي

أمير توفيق يترأس وفدا أهلاويا لحسم صفقة الموسم

02:04 م

عاجل.. رمضان صبحي يعلن عن فريقه الجديد

12:49 ص

برشلونة يحدد سعر ميسي في حال بيعه

03:34 م

تنبيهات جديدة من الأوقاف بشأن صلاة الجمعة

02:36 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب