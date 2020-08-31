لطيفة تغازل جمهورها في أحدث ظهور عبر "إنستجرام"

شاركت الفنانة التونسية لطيفة، مجموعة صور تجمعه جديدة لها من كواليس حلقتها في برنامج أسرار النجوم مع الإعلامية بوسي شلبي.وظهرت لطيفة، بالصور جميلة كعادتها مرتدية فستان ياللون الأزرق وعلقت قائله : مازال عندي حب بيه نعيش وجوانحي مازال فيهم ريش ، من كواليس تصوير برنامج "أحلي النجوم" مع بوسي شلبي.والجدير بالذكر أن لطيفة طرحت في وقت سابق أغنيها "رد الباب وغرب" كلمات وألحان جمال عيسى، توزيع حمدي المهيري، وتبدأ كلمات الأغنية " يزي عاد وفك عليا __ ماعادش قلبي باغيك انت ياما عامل فيا ، اخطاني الله يهديك رد الباب وغرب لا تجيني لا تقرب برا اسال المجرب _ حبي صعيب عليك"، وبدأت لطيفة الأغنية بتحية جمهورها عن طريق كتابة جملة "إهداء إلى جمهوري العزيز سبب سعادتي" في بداية الأغنية.