نقيب الفلاحين: الطماطم المصرية آمنة بنسبة 100% (فيديو)

كشف حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، حقيقة إصابة محصول الطماطم في مصر بمرض مسرطن.





وأكد "أبو صدام"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "همزة وصل" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الاثنين، أن هذا الحديث لا أساس له من الصحة، ومجرد شائعات تهدف لإحداث البلبلة وضرب الأسعار، مشددًا على أن جميع المحاصيل منذ بدء زراعتها وحتى بيعها بالأسواق تخضع لرقابة مستمرة.





وتابع نقيب الفلاحين، أنه لا يمكن الحكم على أي سلعة أو منتج أنه مسرطن ظاهريًا دون أبحاث واختبارات، مشددًا على ان الطماطم المصرية آمنة بنسبة 100% ولا داعي للقلق، وهناك أنواع من الطماطم يحدث به تجويف أبيض نتيجة ارتفاع درجات الحرارة أو نقص في سماد معين، معقبًا: "هذه الشائعة تتردد سنويًا، والشعب بأكمله يأكل الطماطم، وحال كانت الطماطم مسرطنة كان الشعب بأكمله مات".











