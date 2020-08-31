نقيب الفلاحين: الطماطم المصرية آمنة بنسبة 100% (فيديو)

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 04:01 م
أرشيفية
أرشيفية
رقية جمال
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كشف حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، حقيقة إصابة محصول الطماطم في مصر بمرض مسرطن.

وأكد "أبو صدام"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "همزة وصل" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الاثنين، أن هذا الحديث لا أساس له من الصحة، ومجرد شائعات تهدف لإحداث البلبلة وضرب الأسعار، مشددًا على أن جميع المحاصيل منذ بدء زراعتها وحتى بيعها بالأسواق تخضع لرقابة مستمرة.

وتابع نقيب الفلاحين، أنه لا يمكن الحكم على أي سلعة أو منتج أنه مسرطن ظاهريًا دون أبحاث واختبارات، مشددًا على ان الطماطم المصرية آمنة بنسبة 100% ولا داعي للقلق، وهناك أنواع من الطماطم يحدث به تجويف أبيض نتيجة ارتفاع درجات الحرارة أو نقص في سماد معين، معقبًا: "هذه الشائعة تتردد سنويًا، والشعب بأكمله يأكل الطماطم، وحال كانت الطماطم مسرطنة كان الشعب بأكمله مات".



ونفى المركز الاعلامي التابع لمجلس الوزراء الجمعة الماضية المنشور المتداول علي مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اصابة محصول الطماطم بالسرطان.

وتواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الانباء، مؤكدة أن الطماطم المتداولة بالأسواق سليمة وآمنه تماما.

وأوضحت الوزارة أن التجويف الأبيض بها يرجع الي ظاهرة فسيولوجية تسمي "اللحم الأبيض للطماطم، تحدث في نهاية فصل الصيف، وغير ضارة نهائيا".

وشددت الوزارة علي أن كافة المحاصيل الزراعية تخضع للفحص بشكل دوري للتأكد من مطابقتها لكافة المواصفات السليمة. 

وانتشرت تحذيرات علي صفحات الفيس بوك من الطماطم التي تحتوي علي قلب أبيض وليس أحمر؛ وذلك لأنها مسرطنة ومهرمنة.

وكشفت الدكتورة شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء أن الطماطم بقلب ولحم قاسي أبيض أو أبيض مشرب بالأخضر بها خلل فسيولوجي وتسمى الطماطم ذات اللحم الأبيض أو القلب الأبيض.

وأوضحت أن الخلل له عدة أسباب منها حرارة الجو العالية، عدم توازن تركيب الأسمدة حيث لا تحتوي على كمية كافية من البوتاسيوم، أو خلل في منظومة الري أثناء نضج الثمار مؤكدة أن الطماطم صالحة للاستهلاك الآدمي ولا تسبب أي ضرر على الصحة.

وقالت رئيس لجنة سلامة الغذاء إن وزارة الزراعة كانت قد أصدرت بيانا بشأن تلك الطماطم وأعلنت أنها صالحة كما قمت بإجراء بحث على المواقع الزراعية العالمية للتأكد من صحة المعلومة قبل نشرها وتم التأكيد على صلاحية هذه الطماطم للاستهلاك الآدمي ولا تسبب أي ضرر على الصحة.

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نقص السماد مرض محصول الطماطم سلعة الزراعة

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