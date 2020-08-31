برفقة بناته.. أحمد الفيشاوي يستمتع بالأجواء الصيفية

شارك الفنان أحمد الفيشاوي، جمهوره بفيديو جديد له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهر الفيشاوي، بالفيديو يستمتع بإجازته الصيفية من داخل حمام السباحة برفقة زوجته وبناته وعلق علي الفيديو قائلاً: "الصيف مع بناتي".يذكر أن أحدث أعمال الفنان أحمد الفيشاوى، فيلم "الحارث" بجانب الفنانة ياسمين رئيس وتم عرضه على منصبة "شاهد".فيلم "الحارث" من بطولة أحمد الفيشاوى وياسمين ‏رئيس الفنان عمرو عبد الجليل ‏وأسماء أبو اليزيد وأسماء جلال وعلى الطيب وإخراج ‏محمد نادر فى ‏أولى تحاربه الاخراجية فى الأعمال الروائية الطويلة، وينتمى الفيلم ‏‏لنوعية أفلام الإثارة والغموض، ويجسد أحمد الفيشاوى شخصية ‏صحفى متزوج من ‏ياسمين رئيس، وتكتشف الزوجة خيانته لها ‏وتتحول حياتها إلى الاكتئاب والإدمان‎