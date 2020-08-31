نائب محافظ الفيوم يتابع أعمال لجنة مراجعة تراخيص البناء

نائب محافظ الفيوم يتابع أعمال لجنة مراجعة تراخيص البناء
الإثنين 31/أغسطس/2020 - 03:37 م
ريهام على
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عقد الدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم، اجتماعًا مع أعضاء لجنة مراجعة تراخيص البناء، بحضور المحاسب محمد أبوغنيمة، سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت، السكرتير العام المساعد، واللواء ثروت المحلاوي مساعد مدير أمن الفيوم، والعقيد طارق محمد عادل المستشار العسكري للمحافظة، والمهندس هشام والي، نقيب مهندسي الفيوم، ومدير مركز الإستشارات الهندسية بجامعة الفيوم، ورئيس مدينة الفيوم، ومدير عام الإسكان والمرافق، ومدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، ومسئولي جهاز التفتيش على أعمال البناء.
أوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنه تم خلال الاجتماع متابعة آخر أعمال اللجنة بشأن مراجعة تراخيص البناء التي صدرت بمدينة الفيوم، لافتًا أن اللجنة الفرعية التى شكلها السيد المحافظ للمرور على كافة المباني والعقارات، قد انتهت من إجراء المعاينات على الطبيعة للعقارات الصادر لها تراخيص بحيي شرق وغرب مدينة الفيوم، للتأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية والجراجات والارتفاعات والردود وخطوط التنظيم.
ووجه نائب المحافظ بالفحص المستندي لكافة تراخيص البناء الصادرة بحيي شرق وغرب مدينة الفيوم من قبل اللجنة الفرعية، ومسئولي جهاز التفتيش على أعمال البناء، مع مراجعة الاشتراطات البنائية، ومطابقة المبنى بالترخيص والرسومات الهندسية المقدمة، وذلك قبل منتصف شهر سبتمبر 2020.
كما وجه نائب المحافظ، رئيس مركز ومدينة الفيوم، بإعداد حصر شامل بكافة تراخيص البناء التى صدرت بأحياء المدينة خلال الفترة السابقة، لتقديمها لمسئولي جهاز التفتيش على أعمال البناء لمراجعتها بشكل دقيق والانتهاء منها فى أسرع وقتٍ ممكن، مع تكليف اللجنة الفرعية باستكمال المعاينات لباقي أحياء المحافظة حتى يتسنى السماح لها باستكمال أعمال البناء، أو توصيل المرافق للمباني في حالة الانتهاء منها.
وكشف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تطرق أيضًا، لمناقشة آخر أعمال ملف التصالح فى بعض مخالفات البناء، وكذلك أعداد الطلبات المقدمة من المواطنين للتصالح، والمبالغ التى تم تحصيلها كجدية تصالح.
وأكد نائب المحافظ على ضرورة حث أصحاب العقارات المخالفة على سرعة التقدم للمراكز التكنولوجية التابعين لها لإنهاء إجراءات التصالح.