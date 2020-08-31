برشلونة يحدد سعر ميسي في حال بيعه

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 03:34 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
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حدد مسئولو فريق برشلونة الإسباني سعر بيع اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد النادي الكتالوني، وذلك في حال بيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. 


ويرغب ميسي في الرحيل عن فريقه برشلونة هذا الصيف من أجل خوض تحدي جديد في مسيرته الكروية. 


وينتهي عقد ليونيل ميسي مع برشلونة في صيف موسم 2021 القادم، ويمتلك الأرجنتيني شرط جزائي في عقده بمبلغ 700 مليون يورو. 


ويريد جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الحصول على مبلغ يجعل صفقة ميسي الاغلى في التاريخ، وهو أكثر من 222 مليون يورو ثمن صفقة نيمار دا سيلفا إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

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