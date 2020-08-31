آخر تطورات قضية ميسي ضد برشلونة

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 03:41 م
ميسي
ميسي
وكالات
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تطورت أزمة رحيل ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني عن فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية في ظل رغبته في الانتقال إلى مانشستر سيتي الإنجليزي في الموسم الجديد.

 

كشفت إذاعة كادينا سير الإسبانية عن ليونيل ميسي اتصل هاتفياً عدة مرات برئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو، ولكن الرئيس لم يرد عليه.

 

وسيبدأ رونالد كومان خوض الحصة التدريبية الأول كمدرب لبرشلونة اليوم، ولن يكون ليونيل ميسي حاضراً في الجلسة الأولى، بعد تغيبه عن الفحص الطبي لفيروس كورونا.

 

في حين لا يزال خورخي والد ليونيل ميسي في الأرجنتين، ولن يصل إلى برشلونة اليوم، وسيكون هناك المزيد من الفصول في قضية ميسي، ولكن يسود الهدوء في الوقت الحالي.

 

وسيكون هناك اجتماع بين بارتوميو وخورخي ميسي في الأيام المقبلة، الرئيس لديه فكرة واحدة فقط، الحديث عن التجديد للعقد، لن يقبل في أي حال من الأحوال الحديث حول الرحيل.

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