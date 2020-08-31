رابط سريع اعرف نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات 2020 للشعبتين العلمية والادبية





أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتائج القبول بالمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2020، والتي انطلقت السبت 22 أغسطس وانتهت في 27 أغسطس الماضي بحد أدنى 97.60 للشعبة العلمية علوم، وحد أدنى 94.4% للشعبة العلمية هندسة، وحد أدنى 79.9 للشعبة الأدبية.





). وقال عبد الغفار، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات، اليوم الأحد، يمكن للطالب الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني، لمعرفة نتيجة قبوله بالجامعة التي تم الترشح لها، وطباعة بطاقة الترشح عبر الرابط التالي ( ا ضغط هنا







