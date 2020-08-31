لتصحيح إجابتها بالخطأ.. مجلس الدولة يمنح طالبة الطب 25 درجة

منحت المحكمة الإدارية العليا الدائرة السادسة "تعليم" طالبة بالفرقة الخامسة كلية الطب للبشري بإحدى الجامعات 25 درجة إضافية تستحقهم الطالبة، نتيجة الخطأ في تصحيح أوراق إجابتها بمادتي طب الأطفال دور أول، والباطنة العامة دور ثان، وألغت المحكمة قرار إعلان نتيجتها من الجامعة، مع ما يترتب علي ذلك من أثار.





وأقامت الطعن طالبة كلية الطب، طعنًا علي إعلان نتيجتها عام ٢٠١٦٢٠١٧، والتي فوجئت بحصولها على درجات لا تتناسب ومستواها العلمي ومستوى إجابتها في هاتين المادتين، فبادرت بالتظلم إلى عميد كلية الطب، ولكن دون جدوى، الأمر الذي حدا بها إلي إقامة دعواها، على سند من أن التصحيح لم يتم طبقا لنماذج الإجابة المعدة، وأن ثمة أجزاء من الإجابة لم يتم تصحيحها.





وأطمأنت المحكمة، الي تقارير الخبراء المنتدبين من قبل هذه المحكمة، والتي انتهت فيما يتعلق بمادة الأمراض الباطنة لاستخقاق الطالبة 134140 درجة بدلا من126،5140 درجة في الورقة الأولي، وتستحق 130140 درجة بدلا من 121140 درجة في الورقة الثانية، ولم تغير لجنة الخبرة في الدرجات الحاصلة عليها الطاعنة في الورقة الثالثة سواء بالزيادة او النقصان وهي 54 درجة في الورقة الثالثة





كما انتهت لجنة الخبراء فيما يتعلق بمادة طب الأطفال إلى أن الطاعنة تستحق في الورقة الاولي 140 درجة بدلا من 138درجة، وانها تستحق 94درجة بدلا من 89،5 درجة في الورقة الثانية.





































وفي سياق أخر، قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، ببراءة مدير عام مساعد بالإدارة العامة للشئون القانونية بإحدي شركات تكرير البترول من تهمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي لصالح عمال الشركة متضمن تسوية رواتب بعض العمال أسوة بزملائهم.





صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.













وثبت لدي المحكمة، أن بعض موظفي الشركة الصادر بشأنهم قضائي قدموا طلبا إلى رئيس مجلس إدارة الشركة لتنفيذ هذا الحكم الصادر عان ٢٠١٥، وصار نهائيا، والمتضمن إلزام الشركة بتسوية الراتب الأساسي لهم أسوة بزملائهم في الشركة المعينين معهم في ذات الدرجة الوظيفية وطبيعة العمل، وأن تتم التسوية من تاريخ استلامهم العمل وإلزام الشركة بأداء الفروق المالية المترتبة على ذلك، وذلك بالرغم من تأييد محكمة الاستئناف هذا الحكم.





واطلعت المحكمة، على بطاقة وصف وظيفة مدير عام مساعد الشئون القانونية التي يشغلها المحال، وأن واجبات وظيفته تقتصر على إبداء الرأي القانوني في الموضوعات التي تحال إليه، ومراجعة التحقيقات الإدارية،وإعداد صحف الدعاوى ودفاع الشركة في الدعاوى المقامة عليها من الغير، وبحث الشكاوى المقدمة من العاملين بالشركة أو ضدهم، والمرافعة أمام المحاكم بدرجاتها المختلفة، وهو ما يبين منه أن الاختصاص بتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الشركة لا يدخل ضمن واجبات الوظيفة التي يشغلها المحال.







