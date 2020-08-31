تنسيق المرحلة الاولى للكليات 2020 | خطوات التسجيل الالكتروني وقواعد هامة قبل التسجيل





نعرض لكم تنسيق المرحلة الأولى للكليات 2020، حيث قامت وزارة التعليم العالى بالاعلان عن الحد الأدنى للقبول في المرحلة الأولى، وذلك للشعبتين العلمية والأدبية، وفيما يلي نستعرض الحدود الدنيا للقبول كما سنتعرف على خطوات التسجيل الالكتروني على موقع التربية والتعليم.





تنسيق المرحلة الأولى للكليات 2020

حددت وزارة التعليم العالي الحد الأدنى للقبول بالشعبة العلمية حيث بلغت 400 درجة فأكثر وذلك بنسبة تصل 97.60% ، فيما جاء الحد الأدنى للقبول بالشعبة الهندسية 387 درجة فأكثر، وذلك بنسبة 94.40% ، وبلغ الحد الأدنى للقبول بالشعبة الأدبية 327.5 درجة فأكثر وذلك بنسبة 79.90%.





خطوات التسجيل الالكتروني

فيما يلي نقدم خطوات التسجيل الالكتروني للمرحلة الأولى على موقع تنسيق مصر كما حددتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي





* ادخل على موقع التنسيق الإلكتروني ( ادخل على موقع التنسيق الإلكتروني ( اضغط هنا ).





* ادخل رقم جلوس الطالب والرقم السري له .





* ادخل الرغبات التي قررتها بنفس الترتيب الذي تراه ولكن يجب عليك أن تراعي هذه القواعد التالية:





- يحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبته أو بالجامعات.





- يجب اختيار الطالب الكلية أو المعهد وذلك بحسب قوائم التوزيع الجغرافي المتدرج حيث قامت الوزارة باستحداثها هذا العام لتحد من زيادة اغتراب الطلاب.





- قائمة الكليات المسموح للطالب أن يلتحق بها مقسمة إلى 3 مجموعات وذلك وفقا للإدارة التعليمية التي تتبع لها مدرسته.





- يجب أن يختار الطالب الكليات في النطاق الجغرافي له أولا وذلك قبل اختياره للنطاق التالى له.





- يستطيع الطالب أن ينتقل بين تخصص وآخر وذلك بشرط أن يستوفي الشروط السابقة بالأعلى.





- يجب أن يراجع الطالب الأقسام والشعب حيث يتم اعتبار كل منها أنها رغبة مستقلة وذلك عند الترشيح اليها.





* بعد انتهاء الطالب من إدخال جميع رغباته، يقوم بطباعة الرغبات، ثم يعطيه البرنامج إيصال مدون عليه رقم محدد، وبتاريخ وساعة تقدمه بالتسجيل على الموقع.





* يمكن للطالب حفظ نسخة من رغباته بواسطة اختيار (Save As) على الحاسب، لسهولة الرجوع إليها.





* يمكن للطالب تعديل رغباته عدة مرات، ولكن يجب معرفة أن الحاسب سيقوم بحفظ آخر تعديلات قام بادخالها، وهي ما سيتم أخذ التنسيق بها.



