مفاجأة.. برشلونة يطلب 90 مليونا و3 نجوم من السيتي مقابل ميسي

يبدو أن نادي برشلونة في طريقه للموافقة على رحيل نجمه ليونيل ميسي إلى مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية دون التمسك بقيمة الشرط الجزائي في عقده والمقدرة بـ700 مليون يورو.

كشفت صحيفة "ديلي إكسبريس" عن أن برشلونة طلب من مانشستر سيتي الحصول على 90 مليون جنيه استرليني و3 لاعبين مقابل الموافقة على إتمام صفقة ميسي.

ويطلب ميسي الرحيل عن برشلونة مجانًا بينما جوسيب بارتوميو يرفض فكرة رحيله دون تحقيق أي استفادة مادية.