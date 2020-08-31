الكويت تسجل 473 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 02:48 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

أعلنت وزارة الصحة في الكويت، اليوم الاثنين، تسجيل 473 إصابة جديدة بفيروس كورونا، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

 

وكشفت وزارة الصحة الكويتية، أن إجمالي عدد الحالات المسجلة بفيروس كورونا في الكويت وصل إلى 49941 حالة إصابة، بينما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 368 حالة وفاة.

 

وفي وقت سابق، قال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند، أنه تم تسجيل 886 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت في البلاد إلى 39276 حالة وأوضح أن عدد الحالات في العناية المركزة 144.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الكويت اصابات كورونا

أخبار تهمك

رسميا.. نيمار يحسم مستقبله في باريس سان جيرمان

منذ أقل من نصف ساعة

تشكيل برشلونة بعد رحيل ميسي

منذ أقل من نصف ساعة

السبب الحقيقي وراء رحيل ميسي عن برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

أهالي قرية أحمد عطوان يكشفون مفاجأة عن الإخواني الهارب

منذ حوالي 6 ساعات

وزير التعليم العالي يزف بشرى سارة لطلاب علمي رياضة (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل- الأشعة تُثبت إصابة نجم الأهلي بمزق في العضلة الأمامية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رمضان صبحي يعلن عن فريقه الجديد

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الحكومة: لا مد لفترة التصالح في مخالفات البناء.. والإزالة نهاية الفترة

منذ ساعة و 17 دقيقة

أمير توفيق يترأس وفدا أهلاويا لحسم صفقة الموسم

منذ أقل من ساعة

برشلونة يستخدم ورقة أومتيتي للتعاقد مع المهاجم الجديد

منذ ساعتين

الهيئة الاقتصادية تكشف توجيه السيسي الذي أسعد العاملين (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

بتصريح صادم.. فيدال يرد على أنباء رحيله عن برشلونة

منذ ساعة و نصف

فايلر يفاجئ إدارة الأهلي بطلب جديد قبل موقعة الوداد

منذ ساعة و نصف

تصريح عاجل من مجلس الوزراء بشأن الطالب "بائع الفريسكا" (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

ميسي في مانشستر سيتي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. رئيس برشلونة يغري ليونيل ميسي براتب خيالي للبقاء

منذ 41 دقيقة

موضوعات متعلقة

البحرين تسجل 151 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 21

الكويت تسجل 10 وفيات و900 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الكويت: 813 إصابة جديدة بكورونا

الصحة الإيطالية تسجل 235 إصابة جديدة بكورونا

الصحة الكويتية تسجل 638 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الكويت

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:04 م

أمير توفيق يترأس وفدا أهلاويا لحسم صفقة الموسم

عاجل.. رمضان صبحي يعلن عن فريقه الجديد

12:49 ص

عاجل.. الحكومة: لا مد لفترة التصالح في مخالفات البناء.. والإزالة نهاية الفترة

01:45 م

عاجل.. رئيس برشلونة يغري ليونيل ميسي براتب خيالي للبقاء

02:22 م

فايلر يفاجئ إدارة الأهلي بطلب جديد قبل موقعة الوداد

01:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب