سميرة سعيد تستعد لطرح "قط وفأر" خلال حفلها المقبل

Advertisements

تستعد الديفا سميرة سعيد، لطرح أغنيتها الجديدة والتي تحمل عنوان "قط وفار"، وذلك من خلال حفل لايف اونلاين على تيك توك تقدمه يوم 10 سبتمبر.





في الثامنة والنصف مساءً، وستقدم سميرة، الأغنية لجمهورها لأول مرة بنهاية الحفل.





ومن المعروف أن منظم الحفل أحمد غانم "هاي ويف"، والذي قال في تصريحات صحفية، بأنه يحضر لعدد من المفاجأت في الحفل، وستغني الديفا أغنية جديدة لأول مره لجمهورها بجانب عدد كبير من أغانيها القديمة والحديثة.



جدير بالذكر أن الفنانة سميرة، أنشأت مؤخرًا حسابها الرسمي على"تيك توك" وبدأت تتفاعل مع جمهورها ومتابعينها، عبر حسابها لتزيد من عدد المتابعين للحساب.



