السكة الحديد: 22 عربة ركاب جديدة ضمن صفقة التصنيع والتوريد (فيديو)

قال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، إننا استقبلنا اليوم دفعة توريد شهر أغسطس 2020، طبقًا لعقد توريد 1300 عربة سكة حديد، والتي بدأت من شهر 3، منوهًا بأن توريد شهر أغسطس 35 عربة كان على دفعتين وصل منهم 13 عربة في 24 أغسطس، واليوم 22 عربة.





وأضاف "رسلان"، خلال حواره مع مراسل برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أن هناك 35 عربة آخرين سيصلوا خلال شهر سبتمبر، و35 خلال شهر أكتوبر، حيث أن نصوص عقود التوريد تنص على توريد 35 عربة شهريًا.





وتابع رئيس هيئة السكك الحديدية، أن مدة التوريد بالعقد 40 شهرا، منوهًا بأن هذه العربات عادية ذات تهوية ديناميكية، وتم البدء في تشغيل هذه العربات على الخطوط منذ 30 يوليو الماضي، ولاقت استحسان الجمهور، حيث أنها لها مميزات خاصة سواء من حيث درجة الحرارة او التهوية الموجودة بها، موضحًا أن هناك ضمان لهذه العربات يتراوح لمدة 3 سنوات للصندوق و5 سنوات للبوادي، وجاري توقيع عقود صيانة مع شركة مجارية لمدة 15 عام، مع إقامة ورش إضافية بحوش أبو غاطس لتجهيز هذه العربات، مؤكدًا أن هذه العربات سيتم تشغيلها فور مراجعتها من قبل الجانب المصري والروسي، ثم عمل تجارب لها، وتشغيلها على خطوط القاهرة أسوان، القاهرة الإسكندرية.





وأعلن الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل استقبال ميناء الإسكندرية، عن وصول دفعة جديدة من عربات ركاب السكك الحديدية الجديدة بإجمالي 22 عربة ليصل إجمالي ما وصل حتي الآن من العربات إلي 68 عربة، ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب، التي تعد الصفقة الأكبر والأضخم في تاريخ سكك حديد مصر، والموقعة بين هيئة السكك الحديدية المصرية وشركة ترانسماش الروسية، الممثل للتحالف الروسي المجري، بقيمة مليار و16 مليونًا و50 ألف يورو.





وأكد وزير النقل ان العربات ال 22عربة التي وصلت هي عربات درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية وأن صفقة الـ 1300 عربة جديدة للركاب تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهي خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولي فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية.







