تشكيل برشلونة بعد رحيل ميسي

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 02:39 م
برشلونة
برشلونة
عبد القادر عرابي
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يستعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، للرحيل عن نادي برشلونة، خلال موسم الانتقالات الصيفية.


وقام الليو بإبلاغ برشلونة رسمياً بأنه سيغادر النادي مستنداً للبند الجزائي في عقده، والذي يكفل له الرحيل عن الفريق دون مقابل، حسب ما يرى الليو.


وتغيب ميسي عن الفحص الطبي لفيروس كورونا، كما سيتغيب عن الحصة التدريبية الأولى تحت قيادة رونالد كومان.


ولن يكون ميسي هو اللاعب الوحيد الذي سيرحل من الفريق، حيث سيتعبه لويس سواريز وصامويل أومتيتي وأرتورو فيدال وإيفان راكيتيتش.


وضم برشلونة البوسني ميراليم بيانيتش، بالإضافة للمهاجم فرانشيسكو ترنيكاو.


ومن المنتظر أن تصبح تشكيلة برشلونة للموسم المقبل (حتى الآن) على النحو التالي.

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن.
خط الدفاع: نيلسون سيميدو - كليمنت لينجليت - جيرارد بيكيه - جوردي ألبا.
خط الوسط: فرينيكي دي يونج - ميراليم بيانيتش - سيرجي روبيرتو.
خط الهجوم: عثمان ديمبلي - أنطوان جريزمان - أنسو فاتي.

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